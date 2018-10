Il n’est pas du genre à étaler sa vie privée dans les magazines. C’est dire si David Beckham devait en avoir gros sur la patate pour confier, sur un plateau de télé australien, les difficultés que son couple avait traversées.

Quelques jours à peine après cette sortie, Victoria a, elle aussi, décidé de donner de ses nouvelles. C’est sur son compte Instagram que Posh Spice a fait savoir qu’elle suivait une cure dans un établissement allemand de Baden-Baden, spécialisé dans l’"équilibre émotionnel".

Ce centre propose des programmes de détox et de fitness afin de se recentrer sur "le corps et l’esprit". Et d’oublier les méchantes rumeurs de divorce qui circulent depuis de longs mois ?