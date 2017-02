L'humoriste verviétois et la sexologue Alexandra Hubin ne se cachent plus et affichent leur complicité amoureuse sur les réseaux sociaux.



Il est un des humoristes préférés des Belges. Les spectacles absurdes et bon enfant qu'il exécutent avec son frère Bruno font se plier de rire des salles entières. Mais cela n'est pas sur une scène que l'on a retrouvé Vincent Taloche (le benjamin) mais bien dans les bras d'Alexandra Hubin !

Si celle-ci a moins de notoriété publique que son nouvel amoureux, elle est tout de même connue des téléspectateurs de "Vis ta Mine", l’émission quotidienne présentée par Adrien De Vyver sur La Deux. On a pu aussi la voir dans le Sans Chichis de Joëlle Scoriels à une époque. Elle y tient (ou tenait) une chronique sexo puisque la demoiselle est psychologue et sexologue clinicienne. Elle a ainsi écrit plusieurs livres dans lesquels elle développe sa théorie de la sexologie positive, qu'elle abordait déjà dans la chronique "Les Sexperts" sur DH Radio en 2014.

Et s'ils se connaissent depuis quelque temps, ce n'est que récemment qu'ils ont décidé de communiquer leur idylle de manière ludique et naturelle : en publiant l'un et l'autre des photos où ils apparaissent collés serrés et souriants sur leur page facebook respective...