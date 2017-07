People Il n'y a pas que Lily-Rose Depp qui tape dans l'oeil des photographes ! Quand la plus jeune fille d'Inès de la Fressange est arrivée avec sa mère pour assister au défilé haute couture de Chanel, il y a peu, les flashes ont crépité.

Le visage d'ange de Violette, 17 ans et des poussières, n'avait déjà pas échappé à Karl Lagerfeld, qui en 2015, alors qu'elle avait 15 ans disait d'elle dans V Magazine : "C'est une version française et plus calme de Cara Delevingne".

L'indétrônable directeur artistique de Chanel semblait miser à l'époque sur cette "fille de", dont la célèbre maman représente l'élégance à la française et qui pourrait bien reprendre le flambeau : "C'est l'élégance française de demain. Elle est parfaite pour les nouvelles générations. Elle montre que la classe et le style sont compatibles sans être vulgaires."

Comme sa grande soeur, Nine, Violette pose pour des magazines et des marques et a déjà fait des apparitions dans Vogue et Vanity Fair notamment. Bientôt une nouvelle Chanel Girl ?

© REPORTERS

© REPORTERS