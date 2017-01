Les enfants de Kate et William arboraient fièrement un petit sucre d'orge en sortant de la messe de Noël. D'où venait-il ? Pourquoi ?

Les photos adorables du prince George et de sa petite sœur Charlotte suçant sagement leur petit sucre d'orge à la sortie de l'église St Mark d'Englefield avaient fait le tour de la toile le 25 décembre dernier. Cependant une question restait en suspens : qui leur a offert ce présent sucré et pourquoi ? Était-ce pour qu'ils se tiennent sages ? Était-ce un caprice ou tout simplement une volonté de leur faire plaisir ? Rien de tout cela... C'est le révérend Nick Wyne-Jones lui-même et pour une raison symbolique. Explications.

L'homme d’Église a en effet confié jeudi au tabloïd Hello ! que son serment de Noël était réfléchi autour de Jésus, perçu comme un « roc ». Un message difficile à comprendre sans doute pour de tout jeunes enfants. Du coup, le révérend a décidé de leur expliquer le concept à l'aide de sucres d'orge, mais pas n'importe lesquels.

A cette période de l'année, il n'est pas rare d'en voir un peu partout dans la décoration anglo-saxonne, mais aussi au milieu des cadeaux. La signification ? La légende raconte que ces sucreries plutôt dures ont été créées par un confiseur de l'Indiana aux Etats-Unis pour exprimer justement la solidité du Christ. Leur forme en J, comme Jésus, rappelle en outre la crosse d'un pasteur à la recherche de ses brebis égarées. La couleur blanche est associé à la virginité de la Vierge Marie et les stries rouges à la flagellation du Christ. En attendant, cette gourmande symbolique aura fait le bonheur des deux petits...