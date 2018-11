À 46 ans, Idris Elba n'est plus seulement une star montante du cinéma, mais l'homme "le plus sexy de l'année" par le magazine People . L'acteur britannique a confié sa grande surprise au moment d'en avoir pris connaissance. "", s'est-il exclamé.

Avec ce titre, Idris Elba, connu pour son rôle de Stringer Bell danset de John Lutherdans dans, succède à Blake Shleton. Son talent d'acteur lui a également valu un Golden Globes du meilleur acteur et le SAG Awards du meilleur acteur et un Critics' Choice Television Award grâce à Luther. Un avenir qui promet pour celui qui est désormais le 33e homme à écopé du titre prestigieux d'homme "le plus sexy au monde". Ce dernier, qui était également pressenti pour reprendre le rôle de James Bond , a coupé court aux rumeurs en août dernier.