En gagnant la Coupe du Monde de football 2018, la France a fait vibrer toute une nation.

Même à l’autre bout de la planète, du côté de l’île de Saint-Barth où s’est retirée Laeticia Hallyday. En effet, les Bleus ont redonné le sourire à la veuve du Taulier qui entonnait Tous ensemble en 2002 pour supporter l’équipe de France.

Entourée de son amie Hélène Darroze (plus connue pour être la cheffe de Top chef) et de ses filles Jade et Joy, Laeticia Hallyday s’est retrouvée toute souriante sur des clichés de sa copine en fêtant la victoire de la France. Ce qui a eu le don d’énerver certains fans de Johnny Hallyday, qui gardent la dent très dure contre l’épouse du rocker. "C’est choquant ces photos quand on s’exile aux États-Unis, que l’on revendique un testament américain et que l’on s’installe là-bas pour faire valoir ses droits", peut-on notamment lire dans les commentaires laissés sur le compte Instagram d’Hélène Darroze. "Il n’y a que l’argent français qui l’intéresse"; "Arrêtez ce cinéma, la France, vous lui avez tourné le dos et il faut assumer."

Bref , la veuve du Taulier en voit de toutes les couleurs et pas uniquement du bleu, blanc et du rouge…