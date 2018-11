On savait que Beyoncé avait perdu son titre de chanteuse la mieux payée de l'année. Qu'en est-il des stars de moins de 30 ans ? Forbes vient de l'annoncer : il s'agit de Kylie Jenner. La jeune membre du clan Kardashian est en effet presque milliardaire grâce, notamment, à ses produits cosmétiques. Entre juin 2017 et juin 2018, elle a amassé 166,5 millions de dollars. Sa fortune totale, elle, est estimée à 900 millions de dollars. Vertigineux.

2 femmes, 5 sportifs

Kylie Jenner et Taylor Swift, avec 80 millions de dollars, sont les deux seules femmes du classement. Sur le podium, on trouve le chanteur britannique Ed Sheerana en 2e position avec 110 millions de dollars. Arrive ensuite le Brésilien Neymar, dont le transfert tonitruant du FC Barcelone vers Paris Saint-Germain est le plus cher de l'histoire du football. Au total ce sont cinq sportifs qui apparaissent dans le Top 10 de 2018. Voici le classement complet.

1. Kylie Jenner : 166,5 millions de dollars

2. Ed Sheeran : 110 millions de dollars

3. Neymar : 90 millions de dollars

4. Taylor Swift : 80 millions de dollars

5. The Weeknd : 57 millions de dollars

6. James Harden : 46,4 millions de dollars

7. Drew Taggart : 45,5 millions de dollars

8. Canelo Alvarez : 44,5 millions de dollars

9. Derek Carr : 42,1 millions de dollars

10. Jordan Spieth : 41,2 millions de dollars