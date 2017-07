Le magazine Voici en exclusivité publie des photos de Ella et Alexander, partis en vacances avec leurs célèbres parents au bord du lac de Côme.





C'est le magazine Voici qui une nouvelle fois publie des photos volées qui vont faire parler ! En effet, le magazine français a pu se procurer des photos des Clooney lors de leurs vacances dans leur villa sur les hauteurs du lac de Côme en Italie.

Sur les photos, on aperçoit George et Amal Clooney portant chacun un bébé en se baladant dans le parc. Les petits n'ont pas encore deux mois et c'est la première fois qu'on peut les voir avec leurs parents, ceux-ci ayant été très discrets tant pendant la grossesse de la célèbre avocate qu'après la naissance des jumeaux Ella et Alexander.

Il y a peu, le couple s'était octroyé une petite sortie en amoureux dans un des bons restaurants de la région, avec des connaissances

