De plus en plus de détails concernant le mariage princier fuitent dans la presse. Après avoir appris le coût estimé du Jour-J (36.000 euros) et le nombre de cartons d'invitation envoyés (2.600), on sait désormais où ils partiront en lune de miel : en Namibie ! C'est Travel + Leisure qui l'a dévoilé, selon une source proche du Palais Royal.

Où séjourneront-ils ? Aucune certitude pour le moment mais il se murmure que Meghan et Harry pourraient séjourner dans le Hoanib Valley Camp, un beau campement de luxe écolo au coeur de la savane. Attention tout de même car la facture risque bien de grimper : entre 6.500 et 8.900 euros la nuit.

Qu'y a-t-il à faire en Namibie ? Découvrir le désert de sel Sossusvlei, aller à la rencontre des dernières populations nomades au Kaokoland, faire un safari... Le pays est en effet peuplé d'autruches, de lions, d'antilopes et de zèbres.

Pourquoi ce choix ? L'Afrique est un continent fort apprécié par le couple. Il entretient un lien particulier avec celui-ci et ce, depuis le début de leur relation. Dans une interview accordée à la BBC, le prince a expliqué que l'un des premiers rendez-vous était en voyage au Botswana. En août dernier, les deux fiancés y sont retournés pour fêter les 36 ans de Meghan et leur premier anniversaire de couple. Et ce ne sont que quelques exemples de voyage.

Comme le relate le prince Harry, l'Afrique a toujours eu une place importante dans son coeur : "C’est un endroit où je peux être moi-même plus que partout ailleurs au monde. J’aimerais passer plus de temps en Afrique. Ne pas être reconnu, pouvoir me perdre dans la nature avec ce que j’appellerais les gens les plus terre-à-terre du monde ... Je leur parle de leurs boulots, de ce qu’ils font. Et j’apprends tellement", rappelle le Huffington Post.

Tous deux ont une fibre humanitaire qu'ils entretiennent régulièrement en participant à des projets en Afrique.