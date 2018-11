Comme chaque 31 octobre, elle a sorti le grand jeu.





Certains prennent la soirée d’Halloween très au sérieux. Heidi Klum en fait partie. Elle l’a encore rappelé cette année en organisant sa propre soirée à New York. L’occasion de sortir un déguisement très élaboré. Et d’inviter d’autres célébrités à en faire de même !

Un déguisement de blockbuster

Le mannequin allemand de 45 ans et son compagnon Tom Kaulitz ont débarqué dans un carrosse en tant que… Shrek et la princesse Fiona. Et ils ressemblaient comme deux gouttes d’eau aux personnages verts du dessin animé. Un déguisement impressionnant digne des blockbusters hollywoodiens dont elle a détaillé le processus sur son compte Instagram.

Bella Hadid en compagnie de Beetlejuice

Parmi les invités, on trouvait Bella Hadid et son boyfriend The Weeknd en mode Beetlejuice. Lupito Nyong’o s’était transformée en Dionne du film Clueless quand le mannequin Winnie Harlow s’était réinventé en RuPaul, célèbre drag queen. Le chapelier fou, le Mask de Jim Carrey, Black Swann, Catwoman, et un effrayant démon étaient aussi de la party.