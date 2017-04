Jenifer est encore sous le choc.

"Les dates d’été et de festivals où nous étions programmés arrivent à grands pas. Je sais ce que cela implique comme énergie et je ne peux ni ne veux précipiter un retour sur scène. Je ne reprendrai donc pas le cours de cette tournée, a expliqué la chanteuse sur Facebook, encore sous le choc de son accident de la route (de retour d’un concert bruxellois en mars dernier) qui a coûté la vie à deux personnes.

"À toutes ces équipes, à mes musiciens, mon équipe technique et de production, j’adresse le plus humble et tendre des messages. Je sais qu’ils comprendront et je les en remercie. À vous qui me suivez depuis tant d’années, je vais vous demander encore un peu de temps pour mieux vous retrouver."