Leurs gestes d'affections sont plutôt rares...

Ni la reine Elizabeth II, ni le protocole ne sont derrière cette manière d'être. Kate et William ne montrent jamais de signes directs d'affection en public. Et pourtant, le duc et la duchesse de Cambridge sont très amoureux. Depuis le fameux baiser du 29 avril 2011, celui qui a fait craquer le monde entier lors du mariage, on ne perçoit plus rien ou presque, juste des regards ou quelques petites attentions.

Quand on y pense, c'est tout à fait logique. Kate et William apparaissent en public dans le cadre de leurs fonctions officielles. Il s'agit donc de leur vie professionnelle. Ce choix est expliqué dans le magazine Hello par Emily Nash, correspondante pour la famille royale : "Le duc et la duchesse sont toujours vus ensemble sur des photos prises lors d'enga­ge­ments offi­ciels, donc ils sont au travail et il serait peu profes­sion­nel de se tenir la main. Ils doivent égale­ment serrer la main à beaucoup de gens, donc outre le fait qu’ils travaillent, ce ne serait pas très pratique. Ne vous atten­dez pas à les voir se mettre en scène tant qu’ils sont dans des situa­tions formelles", explique-t-elle.