Alors que le groupe allemand, composé d'ados de 16-17 ans, connaissait un succès fulgurant et international, Tokio Hotel décide en 2010 de tout quitter pour s'exiler aux Etats-Unis.

"Ce fut la folie, en effet. À la fin, on avait des gardes du corps 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, c’était comme être en prison tout le temps. Certains fans se sont même introduits chez nous, tout était hors contrôle. Ce fut donc l’une des raisons de notre break. Mais pas seulement. Entre les tournées, les studios et les fans, on ne pouvait tout simplement plus avoir de vie privée du tout", se confiait Bill Kaulitz en 2017 à la DH.

C'est en 2017 qu'ils refont surface avec un nouvel album résolument plus électro "Dream Machine" et un tout nouveau style musical et surtout, vestimentaire. Le changement est frappant.

© Montage REPORTERS

