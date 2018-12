L'actrice est sous le feu des critiques.





Une fois n'est pas coutume Gwyneth Paltrow a suscité l'indignation. Devenue gourou du lifestyle et du bien-être avec sa marque controversée Goop, l'actrice a encore fait jaser après la publication d'une interview dans le Wall Street Journal. Et pour cause : si vous vous êtes mis au yoga ces dernières années, elle estime que vous devriez la remercier.

"Vous avez ce travail parce que j'ai déjà fait du yoga"

« Pardonnez-moi si ça sonne mal, mais je suis allée à un cours de yoga à Los Angeles l’autre jour, et la jeune fille de 22 ans à l’accueil m’a demandé si j’avais déjà fait du yoga. Je lui ai répondu ''Vous avez ce travail parce que j’ai déjà fait du yoga'' », a-t-elle confié dans des propos traduits par 20 Minutes. « Je me souviens quand j'ai commencé à faire du yoga, les gens disaient, 'C'est quoi le yoga ? C'est une sorcière. C'est une marginale », a-t-elle ajouté, estimant que sa marque Goop est « avant-gardiste » : elle aurait largement contribué à rendre les femmes mieux dans leur peau et plus écoresponsables.





Volée de bois vert sur Twitter

Mais sur les réseaux sociaux, l'actrice de 46 ans a rapidement reçu une volée de bois vert. Ses propos étant qualifiés tantôt d'appropriation culturelle, tantôt d’aberration. Rappelons-le si nécessaire, le yoga est une pratique millénaire née en Inde. Goop a été fondé… en 2008.

"Voilà une image de Quincy Jones faisant du yoga à Los Angeles à la fin des années 70 ou au début des années 80. Si Gwyneth Paltrow était la prof, elle devait avoir 5 ans"





"Je ne savais pas que Gwyneth Paltrow avait fait un voyage dans le temps de 5000 ans pour nous amener le yoga"





"J'aimerais avoir autant d'arrogance que Gwyneth Paltrow qui pense avoir inventé le yoga"





"Non Gwyneth Paltrow vous n'avez ni inventé le yoga, ni importé la pratique dans le monde occidental, vous pouvez remerciez Patanjali et Marilyn Monroe pour ça"





"Personne ne ferait de yoga sans Paltrow ? Quel narcissisme impressionnant"