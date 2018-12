Il affichait un sourire éclatant pour la réception de Noël de la Maison Blanche où il a pu rencontrer et poser avec son idole de toujours.





Barron Trump fait partie du club restreint des enfants riches, très riches : il a toujours vécu avec lidée qu'un jet privé pouvait l'emmener partout, il a passé son enfance dans un triplex très très doré en haut de la Trump Tower, il poursuit sa scolarité dans une école très huppée et désormais, il est le plus jeune garçon depuis JFK Jr à avoir sa chambre à la Maison Blanche.

A 12 ans, il sait donc ce qu'est le luxe et le petit dernier de la dynastie Trump, seul enfant de sa mère Melania, est certainement ce que l'on pourrait appeler un enfant gâté, (ce qui ne veut pas dire qu'il a une vie de rêve)... Ses parents sont très soucieux de ne pas le mettre sous le feu des projecteurs et lui-même n'apparaît pas sur les réseaux sociaux.

On a pourtant pu voir ce week-end le fils du 45e Président des Etats-Unis lors de la fête de Noël de la White House. Lui qui fuit les apparitions publiques était bel et bien présent et affichait un sourire éclatant. La raison : Barron a pu rencontrer son idole de toujours, le joueur de football Wayne Rooney. Le jeune garçon a pu prendre des photos et se faire photographier avec le légendaire footballeur anglais d'après le Daily Mail, et bien sûr demander un autographe !

Wayne Rooney vient de signer un contrat à 13 millions de dollars avec les DC United de Washington. Est-ce pour cela qu'il a été invité par Donald Trump à assister à cette fête où l'on a pu voir également Ivanka Trump ? Ou est-ce un cadeau de Noël en avance à Barron Trump ? Un peu des deux certainement ! En tous les cas l'Anglais a pu venir en famille avec sa femme et ses quatre enfants pour visiter avant la réception les appartements privés du président. Et rencontrer la famille dont l'un de ses plus grand fans.