Traditionnellement dévolu à la seule finale dames, le deuxième et dernier samedi du tournoi londonien a vu cette fois la deuxième demi-finale hommes se terminer en prélude de l'épilogue dans le tableau féminin.





Interrompu par tradition à 23h00 ce vendredi, le match entre Rafael Nadal et Novak Djokovic a repris ce samedi à 13h00 sous les yeux de Kate Middleton et Meghan Markle. Les deux épouses des princes William et Harry y sont apparues très complices.





© AFP © AP © AFP Était également présente Emma Watson, l'actrice qui a incarné de longues années durant Hermione Granger dans la saga à succès Harry Potter. Était également présente Emma Watson, l'actrice qui a incarné de longues années durant Hermione Granger dans la saga à succès Harry Potter.





© AP Les deux anciennes championnes du circuit féminin Martina Navratilova et Billie Jean-King ont aussi assisté à ce samedi un peu particulier dans l'histoire de Wimbledon. Les deux anciennes championnes du circuit féminin Martina Navratilova et Billie Jean-King ont aussi assisté à ce samedi un peu particulier dans l'histoire de Wimbledon.