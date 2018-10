Zinédine Zidane profite de la vie depuis sa démission en mai dernier. Et sa femme n'est jamais loin. Après 24 ans de mariage, ces deux-là nagent dans le bonheur.





Si Zinédine Zidane n'occupe plus ces fonctions depuis qu'il a remis sa démission surprise en mai 2018, l'ex-footballeur de 46 ans a conservé sa routine sportive, accompagné de son épouse. Sans emploi épanoui, le père de quatre enfants (Enzo, Luca, Théo et Elyaz) donne régulièrement de ses nouvelles sur Instagram. Quand il ne joue pas les touristes délirants, comme le mois dernier à Londres après sa participation à la cérémonie The Best FIFA Football Awards qui s'est déroulée le 24 septembre 2018 au Royal Festival Hall, Zizou fait du sport en amoureux.