En 2017, si on innovait ? En matière de sexualité il y a toujours moyen de se réinventer et de donner un coup de frais à ses ébats sexuels. La chronique de Stéphanie Hannier, sexologue clinicienne.





En effet, il y a des zones du corps qui, à la base, ne sont pas destinées à l'érotisme sexuel, mais à une autre fonction vitale : la bouche, la peau, etc. Mais ces zones peuvent être source de plaisir quand on y accorde un peu de temps et de volonté. Regardons donc de près ces zones érogènes originales mais qui gagnent à être connues.





Tout peut être réveillé par Eros...

Il y a d’abord ces endroits du corps dont la plupart des gens ont plus ou moins vaguement entendu parler, mais qui ne sont pour autant que peu utilisées comme zone érogène. Il s’agit du creux du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses. Très faciles à stimuler par des caresses à l’intensité variable, par des baisers plus ou moins soutenus, ils sont parfaits pour les préliminaires comme pour le rapport sexuel.

Et tout cela sans parler des oreilles ! Chez certaines personnes, les sensations augmentent en se faisant tirer gentiment le lobe, alors que pour d’autresse sera en se faisant titiller le contour de l’oreille avec la langue. Pour les personnes plus auditives, c’est même parfois juste le fait d’entendre la respiration ou certains autres bruits qui provoquent chez eux des frissons voire du plaisir corporel qui n’est pas spécialement concentré à un endroit précis du corps. C’est une sorte de « plaisir généralisé ».

Il y a aussi d’autres endroits comme la zone ano-rectale. Bien que son usage puisse encore choquer certaines personnes, elle est plus utilisée qu’on ne le pense, et elle l’est depuis des générations ! Et c’est tant mieux car il s’agit d'un lieu très érogène. En effet, la muqueuse ano-rectale est pourvue de nombreuses terminaisons sensitives. C’est pour cela que toute approche de cette zone, externe (via des caresses et baisers comme l’anulingus par exemple) comme interne (la sodomie par exemple) peut provoquer de bonnes sensations.





La stimulation de la prostate

Les personnes qui testent de nouveaux endroits corporels chez l’un comme chez l’autre font part de sensations nouvelles, très agréables et très riches, des orgasmes très différents et très forts.

Chez l’homme par exemple, la stimulation de la prostate peut donner de puissants orgasmes ! L’érogénéité de celle-ci est due principalement à l’anatomie. En effet, la prostate participe à l’élaboration du sperme. Lors de l’éjaculation, elle se contracte pour l’expulser. Donc, tous les hommes, sans le savoir consciemment, ressentent du plaisir prostatique lors de l’orgasme. La caresse de la prostate peut être superficielle par une pression douce sur le périnée. Elle peut être plus directe par l’intromission d’un doigt dans l’anus.

Mais s’il est vrai que de nos jours la stimulation anale chez la femme ne choque plus grand monde, on dirait que ce n’est pas encore le cas chez l’homme. Certains sont ainsi choqués voire rebutés à l’idée de cette stimulation. Pourtant, il s’agit là d’une question de perspective et d’abandon, comme bien souvent en matière de sexualité.





La découverte est jouissive

Pour conclure, retenez que tout endroit du corps stimulé dans des circonstances exaltantes peut devenir érogène. Tout un chacun devrait prendre le temps de découvrir à deux ses zones érotiques à son aise, par des caresses et baisers, pour voir celles qui se révèlent être des fournisseurs de frissons agréables, voire de plaisirs corporels à l’intensité variable.

Ensuite, toute sensation entraîne un certain nombre d’émotions dont nous pouvons prendre conscience si on leur porte un tant soit peu d’attention. Parmi celles-ci, l’excitation entrainée par l’approche d’endroits corporels inédits ou l’utilisation de gestes peu courants vont entrainer ce qu’on appelle « l’éroticité » de ces endroits et de ces gestes. Du moins, tant que ces gestes et actions restent agréables et le deviennent au point d’entraîner du plaisir...voire un ou plusieurs orgasme(s) !





* Stéphanie Hannier est sexologue clinicienne et hypnothérapeute, elle travaille au centre paramédical Médéo de Huy et collabore au site masantesexuelle.com