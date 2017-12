Tout ne se passe pas toujours comme prévu.





Il y a des histoires d'amour qui commencent très bien, d'autres plutôt mal et d'autres encore ne passent jamais le cap du premier rendez-vous. Un rencard catastrophique a en effet le don de jeter un froid. Et des plans foireux, on en a tous vécu !

Quels sont vos pires souvenirs de rencards? Un silence interminable que vous n'êtes pas parvenu à "combler" ou, au contraire, une personne qui tenait le crachoir sans vous laisser parler? Un portefeuille oublié au moment de payer l'addition? Un film complètement pourri devant lequel vous vous êtes endormi(e) sans pouvoir discuter avec l'autre? Que vous ayez réussi à passer outre cette mauvaise expérience pour vous donner une deuxième chance ou pas, racontez-nous.

Les 10 meilleurs témoignages seront sélectionnés et publiés dans un prochain article.