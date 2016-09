Apprendre à gérer votre capital séduction, ça vous tente ?

Relations

Dans le cadre de Cap 48, une série de journées coaching et discussions est organisée avec les intervenants de l'émission « La Vie du Bon Côté ».





Notre chroniqueuse et spécialiste en développement personnel et relationnel Julie Arcoulin intervient toutes les semaines dans « La vie du bon côté », émission radio d'après-midi sur VivaCité.

Avec l'animatrice, Sylvie Honorez, elles ont décidé d'organiser deux journées de coaching et d'échange autour du bien-être et de l'acceptation des autres et des différences. Et ce, au profit de Cap 48.

Vous avez envie de rencontrer Julie Arcoulin en vrai ? De profiter de sa conférence (« Croire en son capital séduction en prenant conscience de ses richesses personnelles ») et de celles d'autres intervenants comme Jean-Marc Colson (« Augmenter le sentiment de sérénité et de beauté sur la richesse d’être unique en tant qu’humain ») ; Chistophe Godfriaux (« Prendre confiance en soi pour oser affirmer sa différence ». ; Christine Alexandra (« Changer de regard, s’adapter sans jugement ni peur à la différence, se comporter de manière identique avec tous »).

Alors participez à l'un (ou les deux, c'est pour cap 48 après tout) des deux événements de coaching :

- le vendredi 30 septembre, (de 8h30 à 12h ou de 12 à 17h30) depuis le Centre RTBF de Mons (salle Abel Dubois).

- Le jeudi 6 octobre, depuis le centre commercial Médiacité Liège dans le cadre du « Mois du Sourire » à partir de 12h30. Avec une émission en direct suivie d'une conférence sur le thème « Et si ma différence était ma richesse ? » avec les intervenants Christophe Gofriaux, Jean-Marc Colson, Christine Alexandre et Julie Arcoulin.

La participation à chacun de ces 3 modules est fixé à 48€, reversés à CAP48. Rés. obligatoire.

Toutes les infos pratiques sont ici ! Et pour toute question, un mail : lavieduboncote@rtbf.be