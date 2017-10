L'Université d'Anvers a développé une application pour smartphone visant à faciliter la communication entre les parents séparés.





L'université rappelle qu'en Belgique, un mariage sur trois finit en divorce et que la vie des enfants doit par la suite être réorganisée, parfois avec difficultés. Selon une étude, un ex-couple sur quatre ne se parlerait plus au sujet des enfants après la séparation et 43% d'entre eux ne se consulteraient jamais pour prendre une décision affectant le ou les enfants.

Pour aider les familles séparées à communiquer et leur simplifier l'organisation, des chercheurs de l'Université d'Anvers ont développé une application gratuite, KiT (Keep in Touch). L'application, fonctionnant sur iOS et Android, a différentes fonctions. "Il y a un calendrier où les ex-partenaires et les enfants peuvent noter les rendez-vous, pour eux ou un autre membre de la famille. Il est possible d'avoir un aperçu en un coup d'oeil: des rendez-vous médicaux aux arrangements de vacances, en passant par les compétitions sportives. Il est aussi possible de partager des photos, pour que chacun reste au courant de ce qu'il se passe dans la vie des autres."

L'application comprend aussi une checklist, une fonction dialogue et un espace d'informations sur tous les aspects possibles d'une séparation. Cette dernière section est aussi accessible aux enfants.

Les chercheurs utiliseront les données, récoltées anonymement via des questionnaires, pour analyser scientifiquement la communication dans ce cas de vie. Par contre, les conversations établies via l'application de chat sont totalement confidentielles.