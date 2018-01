Il arrive parfois que l'on soit "prisonnier" d'une relation amoureuse dans laquelle on n'est plus heureux. Pourtant, si l'on a été amoureux, on a du mal à se dire que c'est fini pour de bon.

Le HuffPost britannique a interrogé plusieurs experts en relations de couple qui ont compilé quelques signes qui prouvent que c'est bel et bien terminé.





1. On lui répète cent fois la même chose mais il/elle ne fait aucun effort

C'est le signe que votre conjoint ne prend plus votre relation comme une priorité. Mattew Fray, un blogueur américain, expliquait d'ailleurs que sa femme avait demandé le divorce à cause d'un verre sale qui traînait sur l'évier. De son propre aveu, Mattew n'a jamais pris les remarques de sa femme très sérieux. "Je ne trouvais pas cela très important", confie-t-il. Jusqu'au jour où ce verre a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avec le temps, Mattew a compris que ne pas mettre ce verre dans le lave-vaisselle alors qu'il savait très bien que cela ferait plaisir à sa compagne était un manque de respect qu'elle a fini par ne plus supporter.

"Le manque d'intérêt de votre conjoint prouve qu'il n'accorde aucune importance à votre relation. Si votre partenaire ne veut pas que les choses changent, il est inutile de s'attendre à un changement", explique Aaron Anderson, un thérapeute de couple à Denver.

2. Ne pas avoir de remords après une aventure extraconjugale

Selon Laura Heck, thérapeute spécialiste du mariage à Salt Lake City, "de nombreux couples sont capables de surmonter une infidélité physique et sentimentale et de reconstruire une relation. Mais quand l'absence de remords est présente, c'est le signe qu'une relation est sur le point de se terminer".

3. Votre partenaire est une source de stress

Selon Sheryl Ziegler, conseillère conjugale, "si votre partenaire est une source de stress plus que de réconfort, il est peut-être temps de mettre fin à la relation".

4. Vous ne faites plus l'amour

Avec le temps, les marques d'affection disparaissent. Vous trouvez des excuses pour ne plus faire l'amour avec votre partenaire car vous n'en avez plus envie et cela ne vous intéresse plus. "Sans même vous en apercevoir, non seulement vous ne faites plus l'amour mais vous laissez de côté ce qui alimente le désir : la tendresse, la complicité et les jeux de séduction", souligne Sheryl Ziegler.

5. Vous avez une autre personne en tête

Vvous ne cessez de penser à une autre personne sans pouvoir la sortir de votre tête, c'est le signe que votre relation ne va pas bien et que vous n'êtes pas heureux en couple. "Vous trouvez du réconfort en imaginant une personne réelle ou inventée de toutes pièces faire partie de votre vie, cela vous permet d'espérer que vous ne resterez pas seul(e) si la relation prend fin", analyse encore Sheryl Ziegler.

6. Vous vous disputez tout le temps

Les disputes peuvent servir à consolider le couple, à crever un abcès pour que les choses s'arrangent. Mais lorsque les conflits deviennent trop fréquents et que les méchancetés fusent jour après jour, il ne sert peut-être à rien de s'accrocher. Vous ne faites que vous déchirer en attendant que l'un craque et prononce la rupture.

7. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde

Si vos projets diffèrent, qu'il a envie de quitter son travail pour faire le tour du monde et que, vous, vous rêvez d'un enfant, cela finira par vous rendre malheureux tous les deux.





Bien entendu, ces signes ne veulent pas forcément dire que votre relation est terminée. Si vous avez tous les deux la volonté de changer ce qu'il ne va pas, il se pourrait bien que vous restiez encore de longues années ensemble !