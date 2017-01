Après un chagrin d'amour, certaines personnes ont l'impression qu'elles ne seront plus jamais heureuses. Pourtant, tout finit toujours par passer.





Cela peut prendre du temps de tirer un trait sur une histoire. Cela dépend de l'émotivité de la personne, de la sincérité des sentiments ou de l'état de la relation avant qu'elle ne se termine. La personne qui a choisi de quitter son partenaire aura vraisemblablement moins de mal à s'en remettre que le partenaire en question.

"La rupture, ça fait mal", approuve la psychologue Ramani Durvasula, autour du livre "Should I Stay ou Should I Go?" au magazine Glamour. "Cela prend environ 6 à 8 semaines de se remettre d'une jambe cassée, pourquoi n'en serait-il pas de même pour un coeur brisé?".

Après six semaines, la plupart des gens commence à réapprendre à vivre sans leur ex. "Mais cela peut prendre trois mois de plus pour que tout revienne à la normale. Cela peut être plus rapide mais c'est rarement plus long."





Quelques conseils pour se remettre d'une rupture

La séparation est d'autant plus complexe qu'elle mêle plusieurs sentiments différents : la tristesse, le doute, la perte de confiance en soi et la colère.

"Si vous vous dites que vous êtes la victime de votre ex et que tout est de sa faute, ça peut prendre plus longtemps pour l'oublier. La vérité, c'est que les couples créent leurs problèmes ensemble.", explique la spécialiste des relations de couples.

"Si vous commencez à vous inquiéter de ne retrouver personne ou que le futur compagnon ne sera jamais aussi bien que votre ex, cela peut également retarder la guérison. C'est mieux de se dire que ça vous a appris de nouvelles choses et que, grâce à cela, votre prochaine relation sera meilleure", continue-t-elle.

Il ne faut pas non plus vous apitoyer sur vous-même et vous dire que tout est de votre faute. "Il faut prendre quelques minutes pour se focaliser sur ce qu'il y a de bien chez vous. Si vous avez une bonne image de vous, vous n'aurez pas envie de vous auto-détruire et ça accélérera le processus d'oubli de votre ex".

L'experte recommande aussi de changer ses habitudes car refaire seule les choses que vous faisiez avec votre ex peut être compliqué pour l'oublier. "Vous n'avez pas forcément envie de revoir les mêmes lieux, les mêmes espaces".

Evidemment, supprimez-le ou bloquez-le sur les réseaux sociaux. Voir ce qu'il fait, voir qu'il a retrouvé quelqu'un peut être dur à surmonter.

Enfin, n'ayez pas honte de fondre en larmes car c'est une phase du processus.