Le Dr Anna Machin qui étudie l'évolution de la psychologie à travers l'Histoire à l'Université d'Oxford tient à mettre les couples en garde quant à leur utilisation des médias sociaux.

Au cours de plusieurs études, elle a en effet remarqué que beaucoup de couples se sentent désabusés par les images qu'ils voient sur Instagram. Voir passer des dizaines photos "parfaites" de couples enlacés devant un décor de rêve n'est pas sans conséquences. Cela peut provoquer un sentiment de déception chez l'utilisateur, à la fois par rapport à sa propre vie mais également quant à sa vie amoureuse.

L'experte donne quelques conseils au Daily Mail afin de ne plus mettre en danger son couple à cause des réseaux sociaux.





Arrêtez de comparer

L'un des dangers pointés par la professionnelle est la jalousie/l'envie que l'on peut ressentir en voyant certains posts.

"Jalouser les relations que vous voyez en ligne peut remettre en question la vôtre. Notre étude a montré que les gros utilisateurs des réseaux sociaux avaient deux fois plus de chance d'être insatisfaits de leur relation que les personnes qui les utilisaient moins". Or, comme l'explique Anna Machin, il est inutile de comparer les relations étant donné que "chacune est unique" et que "chaque couple a son propre parcours de vie".





N'accordez pas trop d'importance aux réseaux sociaux

Certains couples peuvent se disputer à propos de la fréquence des posts qu'ils font l'un par rapport à l'autre. En effet, si l'un des deux publie une photo de couple chaque jour et que l'autre ne le fait jamais, cela peut engendrer de la frustration. "M'aimes-t-il/elle autant que moi je l'aime?". Or, il convient de rappeler que tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux de la même façon. Il se peut tout simplement que l'un des deux partenaires ne soit pas très causant sur le net ou qu'il préfère utiliser Facebook seulement pour discuter, pas pour publier des statuts. Souvenez-vous que c'est ce qui se passe en privé qui compte !

De même, ce n'est pas parce qu'un couple poste des choses sur sa relation ou like des photos de son couple qu'il parlera autant de sa relation dans la vraie vie. Et ça, c'est un des dangers pointés par l'experte.





Souvenez-vous de ce qu'est vraiment l'amour

L'amour ne se mesure pas au nombre de likes ou à la beauté d'une photo sur Instagram mais se vit au quotidien. "Certaines photos vues sur internet peuvent donner aux gens des attentes irréalistes sur ce qu'est vraiment l'amour. Elles suggèrent une manière idéale d'être aimé (en se faisant offrir des fleurs parfaites sur une plage parfaites). Mais, bien entendu, ce sont les petits gestes de la vie quotidienne qui représentent des véritables signes d'amour." Comme le fait que votre partenaire vous aidera à préparer à manger, à faire le ménage, à coucher les enfants ou vous fera rire en vous racontant une blague ridicule. Ce genre de moments qui ne donne pas lieu à des photos parfaites mais qui veulent dire beaucoup.





Lâchez votre téléphone (et les réseaux sociaux) lors d'un moment en amoureux

L'un des dangers des accros aux réseaux sociaux est qu'ils peuvent passer plus de temps sur leur téléphone qu'avec leur partenaire. Pour éviter cela accordez-vous des moments sans réseaux sociaux. "Vous profiterez vraiment de votre relation si vous vous concentrez sur votre partenaire plutôt que sur votre téléphone", rappelle l'experte.