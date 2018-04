C'est la capsule vidéo de notre spécialiste en développement personnel et relationnel qui va pouvoir vous éclairer sur cette question douloureuse...

Par exemple, au sein d’un couple, l’un peut avoir une blessure du type : je n’ai jamais été une priorité pour personne, l’autre du type : j’ai dû prendre en charge trop de personnes dans mon enfance. L’un attendra de l’autre qu’il fasse de lui une priorité et l’autre ne sera pas en mesure de le faire parce que sa blessure non réglée l’en empêche. Il y aura incompatibilité de blessures et la relation deviendra toxique...

Les relations toxiques sont douloureuses parce qu'elles ont un impact très fort sur l'estime de soi, parce qu'il peut y avoir de la maltraitance physique ou verbale...