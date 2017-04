Des psychologues des universités du Kansas (Etats-Unis) et de l'Emerson College de Boston ont travaillé main dans la main et sont parvenus à recenser pas moins de 204 raisons différentes. Parmi celles-ci, six sous-ensembles ont pu être dégagés et ont été relayés par nos confrères du Figaro.

1- Parce que ça fait du bien: se laisser prendre par l’excitation du moment, par le plaisir physique, l’amour ressenti.

2- Pour le partenaire: le protéger (qu’il ne se sente pas maladroit, pour ne pas le blesser), lui faire plaisir (le rendre heureux, le faire se sentir bien).

3- Manque de concentration: un rapport qui dure trop longtemps, qui est déplaisant ou auquel on veut mettre fin.

4- Manipulation/Pouvoir: utilisation du sexe comme un moyen d’obtenir d’autres choses du partenaire (manipulation) ou de se sentir supérieur à lui en le trompant (pouvoir).

5- Insécurité: par peur de paraître anormal, par crainte que l’autre pense que l’on est un «mauvais coup», pour éviter de se disputer avec son partenaire, par peur qu’il se mette en colère, par peur qu’il nous quitte.

6- Connexion émotionnelle/Intimité: pour manifester son amour, se rassurer sur la bonne santé de son couple, pour se sentir plus proche émotionnellement de son partenaire.