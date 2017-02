Si le nouvel album de Rihanna a connu un malheureux flop, la bombe barbadienne pourra toutefois se féliciter d’avoir raflé la première place d’un tout autre classement que l’utratop. Selon une étude menée par Spotify, le titre Sex With Me de la chanteuse est le morceau préféré par les utilisateurs de la plateforme musicale pour faire l’amour. L’interprète de Work devance Jeremih et son Birthday Sex (2e) ainsi que SoMo et le titre Ride (3e).

La musique peut-elle réellement influer sur l’acte sexuel en lui-même ? Y a-t-il des morceaux idéaux pour faire l’amour ? Alain Collinet, musicothérapeute du CHU de Liège et de l’Université de Liège, répond à nos questions. "La musique agit de deux façons : elle peut soit calmer la personne, soit l’exciter, à le stimuler. Outre ses effets psychologiques et physiologiques, elle a un effet moteur sur le système. On l’utilise, par exemple, pour aider des personnes atteintes de la maladie de Parkinson", explique Alain Collinet. "Le plaisir que nous procure la musique entraîne la libération de dopamine dans le cerveau. C’est un plaisir que l’on ressent notamment pour la nourriture ou pour le sexe. Cela entraîne un sentiment de délivrance."

La musique n’a cependant pas le même effet sur tout le monde. Il faut d’abord y être réceptif. "Le rythme de la musique se communique, à condition que les différentes personnes soient réceptives à la musique", continue le musicothérapeute qui souligne que ce que ressent une personne en écoutant de la musique peut varier en fonction de son vécu. "L’identité culturelle et sonore de chacun joue beaucoup. Elle provient de l’expérience de vie de chaque personne, de sa famille, de sa culture. Quelqu’un de plus âgé va peut-être être plus sensible à du Mozart qu’à du Madonna, par exemple. Une personne sans influence culturelle ou avec très peu d’influence culturelle, comme celle vivant au Cameroun, par exemple, va peut-être préférer de la musique plus tribale."

Autre point important : la personnalité du chanteur. "Celui-ci joue également un rôle particulier dans la façon dont on ressent un morceau en particulier. Pour l’acte sexuel, celui-ci doit généralement renvoyer une image d’amour. C’est le cas de Coldplay, par exemple, ou encore Adèle." Et vous, quel sera votre programme musical de la soirée ?





Le Top 10

Sex with Me - Rihanna

Birthday Sex - Jeremih

Ride - SoMo

Earned it - The Weeknd

Slow Motion - Trey Songz

Often - The Weeknd

Neighbors know my name - Trey Songz

Pony - Ginuwine

Sex - Cheat Codes

All the Time - Jeremih