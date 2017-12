Au cours de l'année 2017, nous n'avons eu de cesse de partager avec vous des conseils pour améliorer sa relation de couple ou ses relations sexuelles. Voici notre best of à appliquer sans attendre 2018.









S'ennuyer ensemble

Mark Manson, l'auteur du livre "The Subtle Art of Not Giving a F*ck", explique que , pour lui, le secret d'une relation qui dure réside tout simplement dans la capacité qu'ont les couples à s'ennuyer ensemble.

"Prenez un couple de personnes de 80 ans qui ont passé 60 ans de leur vie ensemble. Pourquoi leur couple a-t-il duré? C'est parce qu'ils ont été capables de s'ennuyer ensemble. Ils ont été capables, année après année, de s'asseoir dans le canapé et de parler des mêmes choses ennuyantes"

Se donner des surnoms affectifs

On donne des surnoms à l'autre pour témoigner de notre attachement, pour se sentir libre et pour donner de l'attention à l'autre.

S'envoyer des sextos

Selon une enquête réalisée sur 2000 personnes aux Etats-Unis et en Europe, 61% des personnes qui envoient quotidiennement des sextos affirment que leurs rapports sexuels s’en sont trouvés améliorés . Pourquoi ? parce que en couple ou non, les sextos jouent un grand rôle dans la montée du désir, surtout si l'on est dans des lieux "quotidiens" quand on les reçoit !

Etre heureux soi-même avant d'être heureux en couple

Avant même de penser à être heureux en couple, il faut penser à soi. Lors de la journée internationale du chat, nous vous expliquions de quelle façon cet animal pouvait nous inspirer pour que l'on soit plus heureux.

Le sommeil et le sexe : les deux choses qui rendent le plus heureux

Selon les résultats d'un sondage mené par Oxford Economics et le Centre national de recherche sociale de Grande-Bretagne, ce sont un nombre suffisant d'heures de sommeil et une vie sexuelle épanouie qui feraient monter en flèche notre niveau de bonheur contrairement à l'argent qui ne jouerait qu'un faible rôle.

Donner du plaisir à l'autre

Selon une étude menée par la sexologue Goedele Liekens auprès de 1.500 Belges et Néerlandais, près de la moitié des participants masculins pensent qu'un orgasme lors d'un rapport n'est pas important pour les femmes, alors que celles-ci disent le contraire. "Près d'une femme sur trois envisage même de quitter son partenaire car elle n'a pas d'orgasme", démontre l'enquête. "La communication reste la clef du succès", avancent les organisateurs de l'enquête.

Trouver le meilleur moment pour faire l'amour

Trop fatigué pour un moment intime entre amoureux le soir ? Essayez le matin...

Combattre la perte du désir

C'est un problème que rencontre tous les couples un jour ou l'autre. Mais il est important de ne pas s'enfoncer dans ce schéma et de tout faire pour retrouver le désir.

Garder du peps dans sa vie amoureuse et sexuelle

On sait que garder la flamme amoureuse aussi vive qu’au premier jour n’est pas chose facile. Mais saviez-vous que bonheur, sexualité et amour ne sont pas inconciliables si l’on respecte certaines lois universelles?

S'interroger sur ce qu'est le bonheur

On sait que nous sommes, pour la plupart et plus ou moins en permanence, à la recherche du bonheur. Mais saviez-vous que le bonheur est accessible, en étant simplement présent à la vie, aux petits plaisirs du quotidien ?

