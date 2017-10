Chaque banc, chaque bar, chaque endroit dans une ville peut avoir été le théâtre d'événements dont on n'a pas la moindre idée. Le New York Mag en est bien conscient, c'est pour ça qu'il a décidé de déterrer des histoires d'amour, des plans d'un soir ou de véritables coups de foudre qui se sont produits à New York ces dernières années. Il a ainsi réalisé une carte interactive où, à chaque endroit, on peut lire une histoire.

En tout, ce sont 482 anecdotes qui sont racontées, certaines remontent parfois à plus de 50 ans! Parfois elles sont jolies, parfois moins, mais elles sont toutes vraies.

Les curieux n'ont qu'à se rendre sur ce site et cliquer sur les points colorés en fonction de leurs intérêts.

Au Pencil Factory : "Je suis content d'expliquer que l'un des meilleurs baisers que j'ai eus en vivant à New York s'est produit juste ici, en bas de la rue. J'ai rencontré la personne qui m'a embrassée dans ce bar, quand il m'a rejointe, moi et un ami commun. Quand je suis partie, il m'a suivie dans la rue. C'était mignon. Nous nous sommes embrassés et une voiture pleine de gens a klaxonné. Nous avons eu quelques rendez-vous mais ça a fini aussi vite que c'était venu. Ce baiser était vraiment génial."

A Central Park : "J'avais une relation avec un homme marié. Nous faisions l'amour dans les escaliers des hôtels ou lors de soirées sur les toits."

Au coin de la 81ème rue et de la 1ère avenue : "C'était en 2005. C'était l'adresse de son appartement. C'est là que j'ai appelé un taxi en partant après qu'il décide de me larguer."