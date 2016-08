Le sexe et la rentrée sont-ils compatibles ?

Relations

La chronique qui va vous aider à reprendre le chemin de la rentrée et de la couette. Par Stéphanie Hannier, sexologue clinicienne.





Les vacances sont désormais derrière nous, c’est la reprise qui est au programme. Et avec le retour de la rentrée, bon nombre de petits pièges peuvent se présenter, dans lesquels nous pouvons tomber aisément sans y prêter attention. Résultat ? Notre « sulfureuse » sexualité de cet été va peu à peu rétrécir comme peau de chagrin...





Sommes-nous entièrement responsable ?

Non, bien sûr que non ! Avec le boulot qui reprend, il est difficile de passer la tête dehors aussi souvent qu’en vacances, nous bénéficions donc moins des bons effets de la lumière naturelle. Car oui, la luminosité joue sur le moral, et donc sur notre libido... Qui plus est, les jours décroissent vite en cette période !

Ensuite, bien que nous ayons fait le plein d’énergie en vacances, celle-ci peut évidemment se perdre dans les réveils matinaux, le lever des enfants, les tâches ménagères quotidiennes, l’école, etc.

Enfin, peut-être le plus important : nous quittons une saison qui se veut naturellement sexy : entre les petites tenues en ville et les bikinis à la plage, c’est à un véritable chassé-croisé de jambes et de bras, de corps exposés que nous avons assisté sans même nous en apecevoir consciemment parfois ! Ces stimuli érotico-sexuels sont bons pour l'envie. Avec la venue de l’automne, c’est dans son esprit, dans son couple, et dans les médias, que l'on va pouvoir aller chercher et rechercher (là aussi, même inconsciemment) ces petites doses de sensualité prometteuses.





Alors que faire, si la rentrée et la saison à venir nous poussent à l'intérieur, dans nos fringues à manches longues et dans un train-train quotidien épuisant ?

Il est primordial d’instaurer dans sa vie un rythme tenable et équilibré, entre repos et sorties le week-end, par exemple. Et puis tenir une alimentation équilibré et faire du sport. Le sport ? Ne l’oublions pas celui-là ! Il nous aide à maintenir et renforcer un tonus nécessaire aux rapports sexuels, à nous donner davantage envie d'en avoir grâce aux hormones qu’il libère, et surtout il nous procure un bien-être général nécessaire à une vie satisfaisante !

Enfin, en ce qui concerne les habitudes de vie, dormez bien, dormez suffisamment, car lorsqu’on est fatigué, le désir en prend un coup.





Et sous la couette ?

Sous la couette, il faut pouvoir être astucieux. Si les tenues légères estivales quittent les rues , convoquez-les dans votre lit : exposez vous à l’autre ! On oublie trop souvent que deux corps nus qui se voient et se rencontrent peuvent à eux seuls parler un langage qui les amène à la rencontre sexuelle. Oui, juste en se voyant et en se rapprochant ! La nature est bien faite, profitons en !

Prenez le temps de faire les choses ensemble, dans le quotidien oui, mais également dans la sensualité… N'hésitez pas, dans la mesure du possible, à prendre une douche ou un bain ensemble, de vous mettre côte-à-côte nus dans votre nid douillet. Et surtout, échangez ! Sur tout, et sur rien, rigolez ensemble et faites des projets (faisables ou non)… Et pourquoi pas, pour l’été prochain ?

Enfin, montrez à l’autre que vous êtes là, pour lui et pour votre couple. Proposez des activités, en couple et avec les autres. Ni trop peu pour nourrir suffisamment la flamme, ni trop au risque de l’éteindre. Un massage par-ci, une nuit ailleurs par là, un petit souper entre 3 bougies, deux places pour un film à l’affiche, ...

Car rappelez vous, la sexualité ne se commande pas, elle est le mélange subtil (mais pas si difficile) d’ingrédients qui, s’ils sont présents, vous mènent tout droit à une sexualité épanouie et motivante !





* Stéphanie Hannier est sexologue clinicienne et h ypnothérapeute, elle travaille au centre paramédical Médéo de Huy et collabore au site masantesexuelle.com