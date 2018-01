Se rencontrer, avoir un coup de foudre, se voir très souvent et avoir des projets communs rapidement, cela arrive à un nombre non négligeable de couples.





Cependant, il semblerait que réduire le nombre de rencontres hebdomadaires à deux seulement permettrait d’avoir plus de recul et de démarrer la relation sur des bases plus saines. C’est du moins la théorie de Scott Carroll, psychiatre américain et auteur d’un livre regorgeant de conseils à appliquer pour réussir son mariage. Selon l’expert, il s’agirait de rencontrer son partenaire seulement deux fois par semaine durant les premiers mois, une façon de laisser assez de temps aux sentiments pour apparaître et s’installer durablement.





Cette méthode permettrait de prendre suffisamment de recul afin d’avoir un jugement objectif sur ce début de relation et d’identifier d’éventuels problèmes difficilement décelables dans le cas où les rencontres sont très fréquentes dans le couple.