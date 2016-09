"Même pas vrai", la campagne qui lutte contre les clichés liés à la sexualité

Relations

La Fédération des Centres de Planning Familial (FCPF) des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) a lancé mercredi soir à l'hôtel de Ville de Bruxelles sa nouvelle campagne "Même pas vrai" qui vise à déconstruire les clichés en matière de sexualité.

Sur le site internet www.memepasvrai.be, la FCPF-FPS a déconstruit 32 stéréotypes répandus. Cet outil est complété par un dossier pédagogique qui permet d'aller plus loin dans un travail de déconstruction, au travers d'explications détaillées et de références bibliographiques. La campagne vise une diffusion sur les réseaux sociaux et fournit un matériel pédagogique qui peut être utilisé par différents professionnels comme des professeurs et des éducateurs.

"Notre société est toujours très hétéronormée", estime Eloïse Malcourant, responsable Education permanente pour la FCPF. "Dès le plus jeune âge, les hommes sont encouragés à accumuler les conquêtes et à être de grands séducteurs, et les femmes à être tendres et responsables. Ces stéréotypes ont des répercussions sur leur sexualité et leur vie en général".

La campagne aborde des clichés qui touchent autant les hommes, que les femmes et les personnes homosexuelles. A titre d'exemple, le premier, fondamental et ancré dans le temps, parle de besoins sexuels à satisfaire pour les hommes au lieu de désirs sexuels propres aux deux sexes. En opposition, le second cliché veut que la femme ne parvienne à faire l'amour qu'avec des sentiments amoureux. Il est mis en rapport avec le phénomène actuel des sex friends, où la femme est perçue à travers ce stéréotype comme une victime. Contrairement aux idées reçues, la campagne avance, selon un sondage de 2013 du site Ukmedix, que 62% des hommes avouent refuser de faire l'amour plus souvent que leurs partenaires féminines. La campagne cible encore le harcèlement de rue et la responsabilité commune devant les moyens de contraception.