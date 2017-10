Comment devient-on sexologue ? Assez naturellement vous répondrait Marie Tapernoux avec laquelle lalibre.be/lifestyle entame une nouvelle collaboration. Le contact, la rencontre, l'accompagnement ont toujours été des mots-clés qui ont guidé la jeune femme dans sa vie personnelle comme professionnelle.

Marie Tapernoux a fait des études d'assistante sociale, un métier qui lui a permis de ne pas rester dans une tour d'ivoire théorique. « J'ai travaillé plusieurs années comme assistante sociale dans divers secteurs : aide de première ligne, accompagnement familial, secteur de l'emploi, aide à la jeunesse... » détaille-t-elle. Avant de suivre son envie d'apporter davantage en se spécialisant dans un domaine précis. Et cela fut celui de la sexualité : on en parle de plus en plus, elle semble débridée pour certains, en berne pour d'autre, on l'aborde de plus en plus jeune, elle est montrée, scrutée, débattue, source de joies sans limites et de difficultés comme jamais... On en parle, parle, parle mais la sexualité reste du domaine de l'intime et les tabous, les questionnements comme les blessures n'en sont jamais bien loin. « Ce parcours me permet d'apporter un accompagnement, une écoute active et bienveillante auprès de personnes en questionnement, en prise aux doutes, ou encore en souffrance individuelle ou conjugale", explique la sexologue, "et c'est bien ce qui est passionnant pour moi : l'humain, son bien-être et en tout cas son mieux-être sont totalement au centre de cette spécialité."

Oser demander de l'information, de l'aide à un moment donné

Son approche est directe et chaleureuse : la confiance mutuelle est un prérequis et l'accompagnement personnalisé une évidence pour cette enthousiaste de la vie qui croit dur comme fer en cette maxime qu'elle a affiché sur son site : "La sexualité est parfaitement naturelle mais pas naturellement parfaite".

Et parce que la sexualité n'est pas un sujet simple à aborder, notre nouvelle chroniqueuse spécialisée abordera les sujets qui vous questionnent et qui vous touchent personnellement de près ou de plus loin... D'ailleurs, si vous souhaitez qu'elle aborde un thème, vous pouvez nous écrire en confidentialité à l'adresse mail : info@essentielle.be

Pour la sexologue, cette nouvelle collaboration est une façon d'informer le grand public qui en a souvent besoin, sans oser le formuler et partager son savoir, ses connaissances et son empathie ! Elle conclut : "J'ai eu également l'occasion de fonder ma propre famille et de réaliser combien les aléas de la vie peuvent nous amener à avoir besoin d'un petit coup de pouce extérieur, l'occasion de faire un temps d'arrêt sur soi, sur son couple, sur sa famille."

Marie Tapernoux consulte à Lasne et à Braine l'Alleud.