Des linguistes de l’université canadienne McMaster ont publié une étude dans laquelle ils ont analysé 40 millions de tweets provenant de comptes américains et canadiens, émis entre les mois de février 2015 et février 2016. Ils ont ensuite fait une étude statistique afin de savoir quels mots étaient les plus caractéristiques de chaque pays.

Les mots les plus utilisés sur Twitter par les Canadiens sont "great" (super), "thanks" (merci), "amazing" (formidable) ou encore "happy" (heureux) alors que les Américains ont plutôt tendance à utiliser des mots connotés négativement comme 'shit" (merde), "hate" (détester) ou fuck.

Cependant, il faut nuancer les résultats de cette étude. La majorité (99.66%) des mots employés sont identiques entre les deux pays. Certains sont simplements ressortis comme étant «plus caractéristiques» et ce sont ceux-là qui semblent valider cette réputation de gentillesse canadienne.