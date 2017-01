Nous sommes allés demander à Stéphanie Hannier, notre chroniqueuse sexologue*, de nous donner quelques pistes pratiques sur le sujet. La semaine prochaine, elle fera le point sur la pratique du cunnilingus.





QUESTIONNAIRE

D'autre part, la jeune clinicienne mène une recherche au sein de de l'Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY), nous avons mis sur pied un questionnaire autour du rapport au corps et de l'estime de soi sexuelle féminine. L'objectif ? Evaluer l'importance et le rôle du "rapport au corps" dans l'estime de soi sexuelle féminine. Il s'agit du "rapport au corps" dans son ensemble, et pas seulement de l'aspect "beauté physique".

Stéphanie Hannier explique : "Nos deux premières recherches ont en effet démontré que le rapport au corps occupe une place centrale dans l'estime de soi sexuelle. Nous voudrions maintenant voir si celui-ci peut être modérateur ou médiateur de celle-ci. C'est un savoir de la plus grande importance car il va être déterminant dans la constitution d'un outil multi-modal qui va suivre. Ce dernier va être mis au point dans le but d'améliorer l'estime de soi sexuelle féminine".

Plus de femmes répondront à ce questionnaire et plus les chances augmenteront de voir apparaître des résultats significatifs et concluants.

Si vous voulez participer (cela prend 10 minutes max), vous pouvez cliquer sur ce lien.





* Stéphanie Hannier est sexologue clinicienne et hypnothérapeute, elle travaille au centre paramédical Médéo de Huy et collabore au site masantesexuelle.com