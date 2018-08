Si beaucoup de personnes ont déjà eu l'occasion d'aller se dorer la pilule au soleil, ils sont encore nombreux les collègues à briller par leur absence pendant que vous êtes à l'ouvrage pour continuer à faire tourner les affaires.

Mais par ces temps-ci, il est parfois difficile de trouver, ou garder, la motivation afin d'être productif. Chaleur, espace de travail dépeuplé et photos de vacances des collègues à profusion sur les réseaux sociaux donnent en effet une seule envie : tout lâcher. Maxime Coignard, un coach professionnel, cible quelques comportements à avoir dans le but de ne pas se laisser submerger par ce désir.

1. Une réflexion sur ses objectifs

Auteur de l'ouvrage "Les 7 lois du changement", Maxime Coignard explique au Huffington Post qu'il s'agit d'une "opportunité idéale pour revoir ses objectifs personnels et professionnels". Adoptez donc une posture réflexive sur votre carrière à court, moyen et long terme, tout en pointant les aspects positifs et négatifs de votre job actuel. Afin de se (re)motiver, "il faut mettre en place une stratégie, un plan d'action".

2. Avoir un bureau rangé

Travailler dans un open space peut rapidement devenir en enfer si les collègues laissent traîner tout et n'importe quoi à proximité de son poste de travail. C'est donc le moment pour ranger et faire le tri. "Ranger permet de mettre son esprit au clair" rappelle Maxime Coignard. "Cela nous focalise sur l'essentiel et donc, nous rend maître de notre temps."

Le constat est également valable pour son ordinateur. Éliminez donc tous les fichiers inutiles qui prennent de l'espace pour rien sur votre disque dur.

3. Améliorer son image et entretenir son réseau

Ce n'est pas parce que les collègues sont absents et la boîte pratiquement vide qu'il est impossible de se faire un nom. L'expert pointe d'une part LinkedIn. "Peaufinez votre profil. Pensez à partager des articles, par exemple." Ce faisant, votre nom pourrait apparaître dans des recherches et cela vous permettra vous montrer auprès de personnes plus ou moins importantes.

C'est d'autre part le moment de développer des liens avec des collègues que l'on voit pas ou peu le reste de l'année.

En résumé, la clé selon Maxime Coignard réside dans la faculté d'optimiser son temps, et de profiter des moments creux pour en faire quelque chose de positif.