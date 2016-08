Un tampon miracle qui réconcilie sexe et menstruations

Relations

Hypoallergénique, ce disque menstruel protège des petits désagréments liés aux règles sans gêner les rapport les intimes. Une petite révolution pour les femmes !

Les règles, c'est un moment encore fort tabou dans la vie d'une femme. Peu en parlent et peu de gens sont réceptifs à ce genre de confidences. Cela se complique lorsqu'il s'agit de relations sexuelles. Par pudeur ou encore dégoût, certaines y renoncent à cette période du mois. Pourtant, lorsque le désir est présent, pourquoi s'en priver ? Pour résoudre ce problème, une start-up a mis au point un tampon adapté aux rapports intimes.

L'inventeur, c'est Flex Company. L'entreprise américaine commercialisera dès ce mois de septembre son fameux disque menstruel. Ce tampon s'approche du système de la coupe menstruelle, mais sans gêner la pénétration. Il se place juste en-dessous du col de l'utérus, comme une barrière qui empêche le sang de s'écouler, et peut être porté durant 12 heures avant d'être jeté.

Conçu par des femmes

Autre particularité et pas des moindres, ce disque est hypoallergénique, sans bisphénol A et celle qui le porte ne risque pas le choc toxique, comme cela peut arriver (heureusement rarement) avec un tampon. Aussi, ce produit hygiénique s'adapte à tous les corps, un avantage par rapport à la majorité des protections proposées sur le marché. Et c'est normal, puisque les deux entrepreneurs à la base du concept sont des femmes, Erika Jensen et Lauren Schulte.

Le succès est au rendez-vous avant la commercialisation du produit. Plus de 20 000 personnes se sont déjà inscrites sur le site de Flex pour tester ces disques. A terme, les ventes sont prévues partout dans le monde.