Dans une tribune libre écrite sur le site américain Huffington Post, Louise Byerley a expliqué un récit de sa vie personnelle assez poignant. Cette Américaine raconte comment elle a été victime d'un Sugar Daddy pendant après 20 ans de mariage.





Voici son récit:





Ma relation avec mon mari a commencé à s'effondrer il y a trois ans. Les conseils de couples ne fonctionnaient pas et nos disputes ne cessaient de s’aggraver...jusqu’au jour où, après plus de 20 ans de mariage, mon mari m’a dit qu’il partait et ne reviendrait pas. J'étais dévastée, paralysée. Je n'avais jamais été si seule depuis le début de ma vingtaine.

J'étais grisonnante, j'avais un corps qui s'affaissait et j'étais complètement étrangère au marché du travail traditionnel depuis plus de deux décennies. J'étais également confrontée à une dépression chronique et toujours anxieuse. L'idée de faire des rencontres en ligne me terrifiait. Internet n'existait même pas la dernière fois où j'étais allée à un rencard. Pouvez-vous même vous rappeler à quoi ressemblait la vie avant Internet? Moi je ne peux certainement pas. Ramasser les pièces et passer à autre chose semblait être une tâche impossible, mais se recroqueviller en position fœtale et rester là-bas n'était tout simplement pas une option.

Mon mari et moi n'avons jamais suivi ce qui pouvait être considéré comme des rôles "traditionnels" dans notre mariage. Il cuisinait, faisait la lessive et partageait la plupart des responsabilités en matière d’éducation des enfants. Mais, comme une femme à l'ancienne, je lui ai confié toutes les tâches financières. Je n'avais même pas les codes pour nos comptes bancaires et nos cartes de crédit. Ridicule, je sais.

Après m'être connectée et avoir commencé à faire défiler les différentes factures, j'en ai remarqué une qui était très récurrente maisque je ne reconnaissais pas. Cela semblait provenir d'une entreprise de technologie, mais je ne comprenais pas pourquoi elle serait inscrite dans notre compte personnel puisque mon mari a mis tous ses frais de travail sur sa carte d'entreprise.

J'ai cherché sur Google le nom sur présent sur la facture et j'ai découvert que cela était lié à quelque chose qui s'appelelait "seekarrangement.com". "WTF c'est quoi seekarrangement.com?" Je me le suis demandé à voix haute!

J'ai tapé l'adresse dans mon navigateur et ce qui s'est affiché sur mon écran a stoppé directement mes recherches. Seekarrangement.com est, selon sa page "A propos de nous", "le premier site de rencontre de Sugar Daddy où plus de 10 millions de membres entretiennent des relations mutuellement bénéfiques à leurs conditions" En d'autres termes, il relie des hommes , ou "suggar dadies", qui acceptent de donner de l'argent ou des cadeaux en échange d'une compagnie ou du sexe avec une femme ou une "sugar babies" comme c'est mentionné sur le site.

"Oh mon dieu, mon mari est-il un sugar daddy?" Lorsque le choc s'est dissipé au point que je pouvais à nouveau me servir de mes mains, j'ai commencé à faire des recherches sur ce soi-disant "sugar world". J'ai lu des articles sur des étudiantes qui passaient par ce site pour trouver des hommes qui pourraient leur acheter des vêtements coûteux ou même financer leurs études au collège. Mais, attendez, je pensais à nous, que nous avions une fille à l'université et que nous payons beaucoup d'argent pour ses études universitaires privées. Mon mari payait-il aussi les frais de scolarité d'une étrangère, ou même de plusieurs étrangères? Mon mari donnait-il de l'argent, enfin notre argent, à ces femmes en échange de relations sexuelles? Rien qu'à l'idée de penser à cette probabilité me retournait l'estomac.

J'ai fermé mon ordinateur portable. Une fois chez moi, j'ai commencé à scanner nos relevés bancaires à la recherche de charges suspectes contre mon mari. Je ne me suis pas déconnectée de mon ordinateur durant les 12 prochaines heures. Comme j'ai trouvé de plus en plus de frais pour les chambres d'hôtel et les restaurants coûteux, j'ai commencé à avoir l'impression d'avoir vécu la vie d'une autre personne.

Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de tout cela? Une chambre d'hôtel à San Francisco la veille de notre départ pour des vacances en famille? Une facture de 1500 $ chez Louis Vuitton juste avant Noël? Alors que je n'ai jamais mis les pieds dans ce magasin! Cela voulait donc dire qu'une autre femme que moi a eu un sac très coûteux pour Noël cette année-là et moi j'ai eu une glacière avec des parois souples!

Les accusations à l'égard de mon mari ont été renvoyées au moins à un an plus tard. Je me suis alors connectée au compte PayPal de mon mari (car ni lui ni moi n'étions particulièrement très en sécurité en matière bancaire, il utilisait les mêmes codes pour tout) et je trouvais les paiements qu'il avait faits à ces femmes. "Profitez de ce shopping pour les fêtes!", écrivait-il dans un message. "Passez un bon week-end!" Dit-il à une autre. Chaque transaction coûtait au moins 1 000 dollars (et il y en avait beaucoup, beaucoup ) Mon étourdissement a cédé sa place à diverses autres émotions: colère, dégoût, honte. J'ai appelé mon mari et je lui ai dit ce que j'avais trouvé. "Comment as-tu pu faire ça?" Lui Demandai-je. "Comment as-tu pu emmener une autre femme dans cet hôtel où nous avions séjournés ensemble? Pourquoi as-tu fait ça? "

Il n'a pas répondu à mes questions. Il me disait que ça faisait du bien d'être apprécié par ces femmes et a affirmé que j'étais responsable de tout cela. Puis il a craché sur mon visage toute sa cruauté en ajoutant: «Et je l'ai emmenée là-bas parce que c'est un super hôtel."

Une fois que j'avais fini de le suivre à la trace et d'enregistrer toutes lestraces liées à ses infidélités (je n'avais pas fait de tableur depuis plus de 20 ans, ce n'était donc pas un mince exploit), j'ai compris que je n'allais jamais obtenir les réponses que je voulais et qu'il me fallait. Au lieu de cela, j'ai réalisé après avoir donné toute la documentation que j'avais à mes avocats, que je devais me dépoussiérer et faire tout ce que je pouvais pour reprendre la dignité que mon mari m'avait prise.

En tant que pratiquante de yoga et enseignante dévouée, je connaissais la valeur de l'auto-enquête. S'il y avait un moment pour "s'intérioriser", comme on le dit dans le monde du yoga, c'était le moment. J'ai acheté tous les livres que je pouvais trouver sur le divorce, je me suis inscrite à des séminaires et à des ateliers sur l'acceptation de soi, j'ai lu la science de la honte et de la résilience. J'ai lentement commencé à croire que je pouvais survivre à cela et que je pouvais même sortir de ce cauchemar pour prendre place dans un monde meilleur. J'ai pris en charge mes propres finances pour la première fois depuis plus de 20 ans. J'ai ouvert mes propres comptes bancaires et cartes de crédit, j'ai acheté ma propre maison, appris à gérer un budget mensuel et, surtout, créé un plan de carrière pour trouver un nouvel emploi. Je l'ai présenté avec succès au directeur d'une école primaire, où je dirige et enseigne maintenant un programme hebdomadaire de yoga basé sur l'esprit à plus de 300 élèves de la maternelle à la cinquième année. Certains jours, cette nouvelle indépendance est merveilleuse mais parfois elle est accablante aussi.

Toutefois, je sais que je suis sur la bonne voie. Alors que je reconstruisais ma vie, le même message continuait à se présenter à moi dans toutes mes lectures, aux différents auxquels je participais, aux séances de thérapie et entretiens avec des amis qui me soutenaient: ce que mon mari a fait avait tout à voir avec lui et rien à voir avec moi. Bien sûr, je ne dis pas que je n'ai pas participé à la dissolution de notre mariage, j'ai certainement bien joué mon rôle et même avec brio mais j'ai compris aussi que mon travail était de reconnaître mes tords et de me pardonner. D'apprendre avec l'expérience et passer à autre chose. Je n'ai pas poussé mon mari à me tromper. Cela s'est produit parce qu'il a fait ce choix.