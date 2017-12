Relations La semaine dernière, nous vous demandions quelles petites attentions rythmaient votre vie de couple. De quoi étiez-vous capable pour surprendre l'autre, pour lui faire passer une belle fin de journée ou pour lui remonter le moral. Voici une compilation des nombreux témoignages que nous avons reçus.









1. Dire "Je t'aime"

Et si la plus belle des attentions était aussi la plus simple? Ces trois petits mots lourds de sens ont en effet le don de rappeler à quel point, même après les années, les sentiments sont toujours présents au sein du couple. Même si cela peut paraître évident, il ne faut jamais hésiter à rappeler à notre moitié combien nous la chérissons.

"Dire qu'elle m'aime, tout simplement." Eric, 56 ans.

"Un petit mot 'je t'aime' là où je ne l'attends pas : dans ma mallette, sur le frigo ou dans la salle de bain." Julie, 31 ans.





2. Envoyer des mots doux

Quand les couples ne sont pas ensemble, il arrive fréquemment qu'ils s'envoient des petits mots d'affection par SMS ou via les réseaux sociaux, juste pour rappeler à l'autre qu'on pense à lui.

"Ses petits messages attentionnés à n'importe quel moment de la journée... Et ce malgré le temps qui passe. Toujours la même envie de dire à l'autre qu'on pense à lui. Juste pour le plaisir." Mélanie, 35 ans.

"Il m'envoie un petit mot doux chaque matin pour m'encourager." Cécile, 56 ans.

"Il me fait un bisou quand on entend la chanson sur laquelle on a dansé à notre mariage (Ed Sheeran, Thinking out loud) ou me l'envoie... Première danse ensemble après 16 ans de vie commune." Stéphanie, 42 ans.





3. Faire les "corvées" à la place de l'autre

Après une longue journée, l'on sait tous combien il est plaisant et de rentrer en remarquant que les tâches ménagères ou le souper est déjà fait. Un gain de temps précieux que l'on peut passer à faire ce qu'on aime réellement.

"Je suis prépensionné depuis 3 ans maintenant, ma femme, elle, travaille toujours. Ma manière à moi de lui remonter le moral, c'est de faire le ménage. De son côté, elle me prépare des petits plats. Cela va faire 20 ans que nous sommes ensemble." Roberto, 61 ans.

"Elle prépare le dîner sans mon aide ou elle va mettre les enfants au lit toute seule." Frédéric, 46 ans.

"Il prépare le repas quasi tous les soirs et m'aide pour le ménage. Il gère les courses quand il a le temps en plus de faire les travaux dans la maison. Il est parfait!" Isabelle, 33 ans.

"Prendre les devants pour les tâches quotidiennes ou les enfants sans demander s'il faut le faire." Brigitte, 33 ans.





4. Etre à l'écoute

Il arrive bien souvent qu'à cause de notre vie stressante, nous soyons toujours en train de faire plusieurs choses en même temps, si bien que l'on n'écoute plus vraiment l'autre quand il parle. Pourtant, l'écoute est essentielle dans un couple et quand l'autre prend le temps d'écouter nos problèmes et d'y trouver une solution, cela peut équivaloir à toutes les petites attentions du monde.

"Être à l'écoute et faire preuve d'empathie." Serge, 41 ans.

"Pour moi, la meilleure attention que mon compagnon ait pu réaliser, c'est d'apprendre à me connaitre ... Je peux dire après 13 ans de relation avec des hauts et des bas (comme chaque couple), qu'il me connait mieux que je ne me connais. Grace à cela , je sais qu il me comblera encore de longue années." Mélanie, 30 ans.

"Il prend le temps de m'écouter depuis 30 ans. Il ne sait toujours pas cuire un oeuf mais son écoute vaut toutes les recettes du monde", confie Brigitte, 50 ans.





5. (Le/la) faire rire

Si on passe une mauvaise journée au boulot et qu'on rentre de mauvaise humeur, quelle joie de découvrir que notre moitié ne se vexe pas à la moindre occasion mais, au contraire, tente de trouver ce qui ne va pas et nous faire oublier cette mauvaise journée en nous faisant rire comme au premier jour.

"Il m'arrive de rentrer de mon travail en ayant vécu une journée atroce soit parce qu'elle a été source d'insatisfactions ou qu'un cumul de petits désagréments en a fait une journée désagréable. Quand je suis chez nous, je sais que je ne devrais pas être d'aussi mauvaise humeur et la faire subir à mon compagnon mais ça m'arrive tout de même. Je l'admire pour la simple raison qu'il ne prend pas mon agressivité ou ma mauvaise humeur comme étant dirigée contre lui et donc il cherche toujours à me faire rire. Il me fait relativiser ma journée et me taquine gentiment pour me faire rire et que ma colère ou mon agressivité me paraisse ridicule au point d'en rire et de passer l'éponge sur cette journée idiote." Kévin, 28 ans.





6. Faire des surprises sans raison

Lorsque la routine s'installe au sein du couple, il est agréable de briser le train-train quotidien en organisant des surprises à l'autre. Cela peut aller d'un simple resto en pleine semaine à un cadeau sans raison particulière ou encore à une petite attention dont on n'a pas l'habitude.

"Une rose en rentrant, un resto surprise ou un câlin inattendu", Julie, 30 ans.

"Ce que je préfère par-dessus tout, c'est quand il rentre un soir, qu'il ouvre sa veste et "taadam!" il sort de sa poche intérieure une petite fleur qu'il a trouvée sur son chemin de retour." Sylvie, 55 ans.

"Il m'a préparé un repas à mon retour de voyage... Je l'en croyais incapable." Bernadette, 62 ans.

"Une ? Des attentions ? C'est au quotidien, depuis plus de 3 ans, que nous nous manifestons des attentions, du lever au coucher. Des journées remplies d'émotions, d'attentions toujours différentes et de petites surprises au quotidien. C'est l'essentiel à une vie de couple. Nous l'avons appris tous les deux dans le passé et sommes certains qu'il y a des milliers de choses qui font que l'amour doit se conquérir tous les jours. "Rien n'est jamais acquis", tel est notre secret ... Et depuis le premier jour, nous sommes toujours aussi fous amoureux l'un de l'autre : 3 ans de vie commune mais déjà 6 ans que nous nous connaissons et aimons." Lorenza, 44 ans.





7. Un massage, des bougies, de la musique

Créer une ambiance romantique fait toujours son petit effet !

"Il met une bonne ambiance dans la maison (bougies, musique, etc)." Lisa, 35 ans.

"Il me masse les pieds avec de la crème presque chaque soir." Daphnée, 25 ans.

"Je lui fais un petit massage des trapèzes et de la nuque." Claude, 66 ans.

"Il me fait couler un bain." Kassandra, 27 ans.





8. Des plaisirs simples mais lourds de sens

Il s'agit ici de choses auxquelles on ne pense pas forcément mais qui feront plaisir à notre partenaire. Ce n'est pas une recette miracle qui marche à chaque fois mais une petite attention en fonction de la personnalité de la personne qui partage notre vie.

"Il me brosse les cheveux", Alison, 21 ans.

"Il met mon pyjama sur le chauffage pour que, quand je l'enfile, il soit tout chaud". Vanessa, 36 ans.

"Prendre la voiture pour aller me chercher une glace au magasin à 22h du soir." Yacinthe, 43 ans.