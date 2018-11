Préparez des tonnes de marmelade, sortez les tenues de prisonnier rosâtres, enregistrez le numéro d’urgence du plombier et apprêtez-vous à retomber délicieusement en enfance : pour son 60 e anniversaire (le gâteau orangé garni de 60 bougies a été dégusté le 13 octobre), Paddington a reçu un cadeau royal. À savoir le droit de vivre une troisième aventure au cinéma.

La bonne nouvelle a été apportée par le producteur David Heyman, celui-là même qui a chapeauté toutes les aventures sur grand écran d’Harry Potter et des Animaux fantastiques. "Je ne pense pas que Paul King réalisera ce troisième film, a-t-il déclaré aux journalistes du site Collider. Il s’est chargé des deux premiers, mais lui et moi avons un autre projet commun en chantier. C’est quelqu’un de très spécial, Paul. Nous développons le troisième film consacré à Paddington. Le script n’est pas encore écrit, mais nous disposons d’une base sur laquelle il faut encore travailler. Paul y est impliqué, j’y tenais parce qu’il est très important, mais je ne pense pas qu’il se chargera de la réalisation. En compagnie de Simon Farnaby et Mark Burton, il m’a proposé une idée qu’ils développent. Il va y avoir des allers et retours, puis ce sera écrit et Paul interviendra pour faire prendre la sauce."

Ce retour, à une date non précisée, devrait faire sauter plus d’un cinéphile de joie. Rares sont les films pour enfants qui ont bénéficié d’un accueil populaire (268 millions $ de recettes mondiales pour le premier volet en 2014, 226 pour le deuxième en 2017) et critique aussi enthousiaste. Dans le premier, il affrontait Nicole Kidman et dans la suite, Hugh Grant. Il devrait donc à nouveau s’opposer à une star hollywoodienne adepte de l’autodérision. Tout en gardant probablement la voix, en français, de Guillaume Gallienne, fan absolu de l’ourson. Et 60 pots de marmelade pour fêter ça, 60…