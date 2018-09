Avec sa dégaine de séducteur, sa haute stature bien balancée, ses pectoraux impecs et sa dentition au cordeau, il aurait pu aisément jouer les top models désabusés sur papier glacé. Mais voilà, dans son for intérieur bouillonnait une envie bien plus pressante : celle de faire son trou dans le. Devenu mégastar grâce au personnage plutôt brutos de Wolverine (), l’Australien Hugh Jackman a su imprimer sa griffe dans le landernau hollywoodien tout en démontrant qu’il n’était pas qu’une belle gueule carrée susceptible de donner des palpitations et/ou des vapeurs aux dames. À bientôt 50 ans, la star se confie…(...)