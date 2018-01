"La vie ne m’apporte plus grand-chose. J’ai tout connu, tout vu. Mais surtout, je hais cette époque, je la vomis", a ainsi déclaré Alain Delon, 82 ans, dans les pages de Paris Match qui consacrait un numéro spécial pour ses 60 ans de carrière.

Très amer, le monstre sacré du cinéma français fait un gros rejet de notre société. "Il y a ces êtres que je hais. Tout est faux, tout est faussé. Il n’y a plus de respect, plus de parole donnée. Il n’y a que l’argent qui compte. On entend parler de crimes à longueur de journée. Je sais que je quitterai ce monde sans regrets."