Nouvelle affaire de colis suspect. Cette fois, il s'agit de l'acteur Robert De Niro qui a reçu un étrange paquet dans son restaurant à New York. Ce dernier a été évacué.





Le Département de Police de New York enquête et a déjà confirmé qu'il s'agirait du même genre de paquets que ceux reçus précédemment par Barack Obama, Hillary Clinton et CNN.