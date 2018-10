"Avec Guillermo, on a repris les parts du fondateur Gilles Morin qui voulait s’en séparer , nous confie Alex Vizorek qui s’associe donc avec l’autre humoriste belge de France Inter pour reprendre les rennes du Comedy Club bruxellois. Je trouvais sympa que l’occasion se présente car c’est un lieu qui m’a vu naître. J’ai appelé Guillermo Guiz (ex-gagnant du concours Next Prince of Comedy dans ce même lieu, NdlR) et je lui ai dit que cela pouvait être cohérent que ce soit nous. Le gérant et le propriétaire des lieux étaient ravis, car cela donnait de la crédibilité artistique. On ne va pas faire tous les castings ni être présents à tous les niveaux mais, comme je vois beaucoup de spectacles d’humoristes sur Paris, je leur dirai de passer chez nous. Quand je suis arrivé ici il y a 10 ans, il y avait Walter, Kody, moi et ça s’arrêtait un peu là. Aujourd’hui, ils sont pleins à pouvoir tenir 10 bonnes minutes sur scène. Ils sont les bienvenus !"

(...)