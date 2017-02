RÉSUMÉ Au bout de deux interminables heures de romance sirupeuse, le constat est navrant : il n’y a pas la moindre histoire dans ce navet intersidéral. Juste une série de tableaux sur le monde des milliardaires et du pseudo-SM tellement clichés qu’ils feraient presque passer les discours de Donald Trump pour des modèles de subtilité. C’est dire…

NOTRE AVIS (0/5) Le pire était à craindre pour cette suite de l’épouvantable et tout sauf émoustillant 50 nuances de Grey. Et de ce point de vue-là, on n’a pas été déçu. Même les comédies romantiques bâclées se montrent moins généreuses en guimauve et sirop sentimental. Tout fonctionne toujours selon le même schéma : Anastasia Steele est apeurée par les penchants sadiques de Christian Grey, il lui offre un joli cadeau, elle sourit, ils couchent ensemble, puis les doutes l’assaillent à nouveau, et ainsi de suite.

Facile : au moindre souci, le milliardaire achète la société dans laquelle travaille sa bien-aimée et vire le directeur d’édition un peu trop pressant avec la belle. Ou l’invite au bal avec des robes de rêve après un déplacement en voiture de luxe. Difficile de trouver la moindre connexion avec la vraie vie : tout se passe dans une sorte de conte de fées en toc pour personnes tellement riches qu’elles en sourient tout le temps. Difficile, aussi, de ressentir la moindre empathie pour deux protagonistes aux expressions de merlans frits dont les émotions sont aussi factices et hollywoodiennes que l’existence. D’ailleurs, dans ce monde-là, censé être torride, on ne fait l’amour qu’en gardant son pantalon.

Alors, bien sûr, Dakota Johnson se dénude bien plus souvent que dans le premier opus. Et ne cache vraiment pas grand-chose de son anatomie. Et les séquences de lit sont un poil plus explicites (ce qui n’était vraiment pas difficile…). Mais cela ne suffit pas à rendre l’ensemble torride, loin de là. Cet épisode à peine amélioré d’Amour, gloire et beauté est à oublier au plus vite.

50 nuances plus sombres - Romance - Réalisé par James Foley - Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger - Durée 2 h 05









Une daube très rentable

Peu de films ont autant été descendus par la critique que 50 nuances de Grey, sorti en février 2015. Alors, pourquoi produire malgré tout une suite à partir d’un deuxième roman unanimement considéré comme moins intéressant que le premier ? La raison, comme souvent à Hollywood, est purement budgétaire.

Le premier volet de la trilogie a rapporté 571 millions de dollars dans le monde. Alors que son budget était extrêmement modeste (surtout pour une intrigue qui se déroule dans le monde du luxe) : 40 millions de dollars à peine. En termes de rentabilité, c’est extraordinaire.

Forcément, un studio ne peut que rêver de renouveler ce taux de rentabilité. Selon les premières rumeurs, Universal Studio aurait minimisé les risques au maximum en coupant le budget initial en deux !

Cela paraît difficile à croire dans la mesure où les deux comédiens principaux auraient négocié une revalorisation de contrat de 250.000 $ à… 10 millions $ ! Selon le magazine Forbes, le budget de cette suite devrait plutôt avoisiner les 50 millions. Cela ne devrait donc pas être trop compliqué de la rentabiliser, même si c’est une daube.