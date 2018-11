L’Épisode IX de Star Wars ne sortira que dans un peu plus d’un an, le 20 décembre 2019 (et sans doute deux jours plus tôt en Belgique). Mais il ne se passe pas une semaine sans que l’une ou l’autre info soit savamment distillée par Disney, le réalisateur J.J. Abrams ou l’un des acteurs de la conclusion de l’énnéalogie.

Cette fois, c’est au tour d’Oscar Isaac, alias l’impétueux Poe Dameron, de se laisser aller à quelques confidences, sur le site The Daily Beast, notamment à propos de la mort de Carrie Fisher. "L’histoire traite un peu de ça, explique-t-il. C’est une chose étrange de se trouver sur le plateau, de parler de Leia sans que Carrie ne soit présente. C’est quelque chose de douloureux. L’Épisode IX évoque le personnage épatant créé par Carrie d’une manière réellement très jolie."

Selon lui, l’ambiance a aussi beaucoup changé dans le studio. "Il y a du relâchement et une énergie qui me semblent très différents dans la manière de tourner. C’est vraiment amusant de travailler à nouveau avec J.J., et nous le faisons tous en étant très proches. J’ai juste l’impression qu’il y a quelque chose en plus, presque de l’ancienneté, vous comprenez ? Et puisque tout se passe de manière plus décontractée et que personne ne semble prendre tout ça trop au sérieux, on prend énormément de plaisir. Je pense que cette énergie va se traduire en un formidable film."

On ne demande qu’à voir.