"Je ne peux malheureusement plus jouer le rôle de Barbie à cause de problèmes de calendrier. […] Je suis déçue, mais je me réjouis de voir Barbie sur le grand écran", expliquait, en mars dernier, Amy Schumer, actrice - souvent critiquée pour ses formes - choisie par Sony Pictures et Mattel pour interpréter la jolie blonde au cinéma.

Selon le site Coming Soon, Anne Hathaway aurait sérieusement été approchée par la production pour remplacer l’actrice dans le film à prises de vues réelles. "Les discussions sont en cours", explique le site américain qui parle d’un long-métrage au discours "contemporain sur la beauté, le féminisme et l’identité". Celle qui a été oscarisée (meilleure actrice dans un second rôle) pour son interprétation de Fantine dans Les Misérables jouerait donc le rôle de la poupée blonde, virée de Barbieland après avoir réalisé qu’elle ne correspondait pas à l’idéal de perfection de son univers où tout est basé sur l’apparence.

Un rôle qui pourrait aller comme un gant à la comédienne que l’on a pu régulièrement voir dans des films plus "girly" comme Princesse, malgré elle, Un mariage de princesse ou encore Le diable s’habille en Prada.

Il faudra cependant encore attendre environ un an avant de voir celle qui sera prochainement à l’affiche d’Ocean’s Eight, remake féminin d’Ocean’s Eleven, prendre les traits de la poupée blonde créée dans les années 60 puisque le film, dont la production a été retardée, n’est pas attendu avant fin juin 2018 dans les salles obscures.