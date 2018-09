C'est la crise policière, aux USA. Face aux serial killers toujours plus nombreux et aux étudiants qui empruntent les armes familiales pour faire un massacre à l'école, les forces de l'ordre sont débordées. Et se doivent de recruter de nouveaux effectifs. Même si dans certains cas, on peut se demander s'il s'agit réellement de renforts. La fameuse Police Academy, fermée depuis 1994 après son piteux septième épisode cinématographique, s'apprête à rouvrir ses portes. L'annonce en a été faite par sa star de la première heure, Steve Guttenberg. "Le prochain Police Academy arrive", écrit-il sur Tweeter. Avant de préciser: "Aucun détail pour l'instant, mais c'est dans le paquet cadeau en cours de préparation."

Les décérébrés à casquette policière ne sont pas les seuls à effectuer leur come-back. John McClane, la pire des têtes brûlées de la police new-yorkaise, est lui aussi annoncé sur le retour. Toujours avec le look dégarni de Bruce Willis. Le producteur Lorenzo diBonaventura a même dévoilé le titre de cette sixième aventure: McClane. Tout simplement.

"Nous voulons miser sur John McClane encore plus que nous ne l'avons jamais fait, poursuit-il. Je ne sais pas comment faire Die Hard sans Bruce. L'idée qu'il ne soit pas essentiel dans ce film est tout à fait inexacte. Nous allons découvrir sa personnalité quand il avait 20 ans. Mais en accordant la même importance à celle qu'il présente à 60 ans."

Aucune date n'a été fixée pour ces deux suites. Mais elles vont énormément faire parler d'elles à l'avenir.