Le long métrage "Teströl és lélekröl" ("On Body and Soul" en anglais) de la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi a emporté samedi soir l'Ours d'or de la 67e édition de la Berlinale.

Il s'agit de la récompense principale de ce grand festival international. Le film parle d'un homme et d'une femme se désirant mais ne parvenant pas à communiquer, sauf dans le rêve qu'ils partagent, où elle apparaît en biche et lui un cerf.

L'Ours d'argent du grand jury revient à "Félicité" du franco-sénégalais Alain Gomis, alors que le Finlandais Aki Kaurismäki a reçu l'Ours d'argent du meilleur réalisateur pour "L'autre côté de l'espoir", une production finlando-allemande acclamée par la critique. Plaidoyer pour les réfugiés, le film parle de la rencontre entre Khaled, un migrant syrien échoué contre son gré dans la grisaille finlandaise, et un restaurateur local séparé de sa femme alcoolique, qui va lui venir en aide.

Le festival du film de Berlin a également attribué samedi le prix d'interprétation féminine de son édition 2017 à l'actrice sud-coréenne Kim Min-hee et celui du meilleur acteur à l'Autrichien Georg Friedrich. Kim Min-hee a été couronnée pour son interprétation dans le film de son compatriote Hang Sang-soo "On the Beach at Night Alone", et Georg Friedrich pour son rôle dans "Bright nights", où il incarne un père qui tente de renouer avec son fils adolescent lors d'un voyage en Norvège.