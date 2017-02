Jean-Marie Bigard et son épouse Lola Marois ont passé la Saint-Valentin au Festival international du Film d’Amour à Mons. Ils y présentaient le dernier film de Jean-François Davy, Vive la crise !

Vive la crise ! aborde par l’humour un sujet grave, la crise. Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet ?

Lola Marois : "J’ai adoré l’aspect collégial du film et surtout, les sujets traités. Je suis une humaniste de gauche. Et je pense que c’est un film visionnaire qui dépeint un monde qui pourrait être le nôtre dans quelques années avec des gens sans boulot, plus aucun rapport humain et une société complètement automatisée. J’ai donc été séduite par l’aspect politique du film et son parti pris."

Économie en berne, attentats, montée de l’extrême droite… Le monde actuel n’est déjà pas réjouissant. Quel rôle peut jouer l’humour par les temps qui courent ?

Jean-Marie Bigard : "La culture en général joue toujours un grand rôle. Elle nous permet de penser le monde, de le repenser, d’avoir de l’espoir sur l’avenir. Tant qu’elle est libre de s’exprimer, la culture nous permet d’ouvrir une porte vers une sortie heureuse. Et si c’est pas la porte, c’est la fenêtre."

Même si le contexte n’est pas très marrant, il faut continuer à rire ?

Jean-Marie Bigard : "Bien sûr, c’est impératif. Le rire nous sauve de tout. Même les médecins le disent. Une bonne crise de rire nous protège des maladies. Le rire est le meilleur des médicaments."

Vous brûlez les planches depuis longtemps. Qu’est-ce qui vous fait encore rire aujourd’hui ?

Jean-Marie Bigard : "La source d’inspiration est inépuisable. Et comme l’humoriste tend à prendre le contre-pied du monde réel, nous avons encore plus de matière à rire quand les choses vont mal. D’ailleurs, le bonheur ne fait pas rire. Le malheur fait marrer. Si tu te prends les pieds dans le tapis, tout le monde se poile. Alors que l’émotion est silencieuse, le rire est sonore. C’est un autre de ses avantages. L’humoriste sait tout de suite évaluer combien ça rit et avec quelle intensité."

C’est la raison pour laquelle vous voulez assister à la projection du film ? Pour voir les réactions du public ?

Jean-Marie Bigard : "Tout à fait. J’ai besoin d’entendre les vibrations. J’ai l’habitude de ce retour-là quand je suis sur scène. Le public belge d’ailleurs est formidable. Très accueillant, très gentil. Il ne vient pas pour juger. Le Belge ne dit pas : ‘J’ai payé 25 balles, alors maintenant, fais-moi rire’. Le Belge vient juste pour passer un bon moment. Et ça pour nous, c’est de l’or."

Le tournage de Vive la crise !, ce n’était pas en Belgique mais à Loches. L’ambiance était bonne ?

Lola Marois : "L’ambiance était formidable. Il y avait une espèce d’osmose, comme si on se connaissait tous depuis des années. C’était assez incroyable et j’ai l’impression que ça se ressent à l’écran."





Une Saint-Valentin inédite

Jean-Marie Bigard et Lola Marois partagent l’affiche pour la première fois. À cette occasion, ils présentaient leur film un soir de Saint-Valentin, au Festival international du Film d’Amour. Romantique ? "Je l’ai engueulée toute la journée parce qu’elle n’allait pas assez vite", tranche Jean-Marie Bigard. "Bon, à côté de ça, c’est super. On se fait une joie d’être ici pour présenter notre film."

Pas revancharde, Lola Marois savoure le moment elle aussi. "C’est la première fois qu’on mélange vie privée et travail. En plus en Belgique, un pays que j’adore", commente l’actrice. Lola Marois nous confie également ce qui la fait rire chez son Valentin. "C’est un être à part qui a beaucoup d’autodérision . J’aime quand Jean-Marie part dans l’absurde, quand il suppute des situations totalement improbables comme dans certains de ces sketchs les plus connus. La chauve-souris, par exemple. Il me fait rire aussi dans ses mimiques. Il a un côté Louis de Funès, un côté personnage de BD. Quand il mime une situation, il a les bruits et les gestes qui vont avec. Un jour, il m’a raconté qu’il s’était fait attaquer par un oiseau alors qu’il était dans le jardin. Et tout d’un coup, ça devient du Buster Keaton ! J’adore ça."